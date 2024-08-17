Penyanyi Rossa merilis ulang lagu hits Nada-Nada Cinta dengan menggandeng Ariel Noah. Proyek kolaborasi pertama Rossa dengan Ariel Noah berjalan lancar tanpa kendala, karena keduanya sudah lama bersahabat.

Proyek kolaborasi pertama Rossa dengan Ariel Noah berjalan lancar tanpa kendala, karena keduanya sudah lama bersahabat. “Kita lagi launching single terbaru, Nada-Nada Cinta. Ini duet pertama kita yang akhirnya terjadi. Sudah lama kita omongin, tapi baru bisa selesai sekarang,” tutur Ariel Noah dan Rossa saat berbincang

dengan Okezone.com di Musica Studios, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Menurut Rossa, proyek kolaborasi musik ini sudah lama mereka bicarakan, namun baru bisa terwujud sekarang.

“Kita berusaha biar bagus banget. Mudah-mudahan kalian suka. Kalian harus dengerin, pastinya,” ucap penyanyi bernama lengkap Nazril Irham ini.

Rossa pun menambahkan, “Yang pasti, ini adalah satu kolaborasi yang dinanti-nantikan sama aku sendiri. Aku ingin tahu gimana sih rasanya duet sama Ariel, vokal kita kan beda.”

(Kesya Fatharani Shafa)