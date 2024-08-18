...

Angela Tanoesoedibjo Terima Kunjungan Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 18 Agustus 2024 21:09 WIB
Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menerima kunjungan silaturahmi Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil.
Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menerima kunjungan silaturahmi Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Minggu (18/8/2024). Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menerima kedatangan sekaligus momen silaturahmi Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil. 

Angela menjelaskan kegiatan silaturahmi ini juga turut membahas beberapa gagasan dari Ridwan Kamil. Dia mengatakan gagasan yang diungkap Ridwan Kamil ini begitu selaras dengan visi dan misi Partai Perindo.

 

(Aldhi Chandra Setiawan)

