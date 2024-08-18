Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menerima kunjungan silaturahmi Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil di Kantor DPP Partai Perindo, Jakarta, Minggu (18/8/2024). Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menerima kedatangan sekaligus momen silaturahmi Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil.

Angela menjelaskan kegiatan silaturahmi ini juga turut membahas beberapa gagasan dari Ridwan Kamil. Dia mengatakan gagasan yang diungkap Ridwan Kamil ini begitu selaras dengan visi dan misi Partai Perindo.

(Aldhi Chandra Setiawan)