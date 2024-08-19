Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil didampingi bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Suswono memberikan sambutan usai Deklarasi dukungan di Jakarta, Senin (19/8/2024).

12 partai politik secara resmi mendeklarasikan dukungan terhadap Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur pada Pilkada Jakarta 2024.

Deklarasi tersebut dilakukan setelah masing-masing Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai politik pengusung dan pendukung menyampaikan kata sambutan.

Piagam pernyataan dukungan tersebut dipimpin oleh Sekjen DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Dia menyebut, 12 partai politik ini akan tergabung dalam Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju.

"Menyatakan untuk mengusung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan Suswono sebagai calon wakil gubernur pada Pilkada DKJ Jakarta 2024," kata Muzani saat membacakan piagam deklarasi tersebut di Golden ballroom, Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Dalam piagam deklarasi ini juga menyatakan bahwa 12 partai politik siap memenangkan pasangan calon Ridwan Kamil-Suswono menjadi gubernur DKJ periode 2024-2029.

Adapun, 12 partai politik itu diantaranya; Partai Gerindra, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)