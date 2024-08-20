...

Partai Perindo Serahkan Surat Rekomendasi untuk 90 Cakada

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Selasa 20 Agustus 2024 10:37 WIB
Partai Perindo serahkan surat rekomendasi untuk 90 calon kepala daerah cakada .
Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo (tengah) menyaksikan penyerahan surat rekomendasi untuk Cakada di Kantor DPP Perindo, Jakarta, Senin (20/8/2024). Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo mendampingi dan menyaksikan langsung penyerahan surat rekomendasi atau B1-KWK yang diberikan partai Perindo untuk 90 calon kepala daerah (cakada).

 

Penyerahan surat B1-KWK ini merupakan tahap akhir dukungan yang diberikan Perindo kepada paslon cakada yang memiliki visi-misi yang sama dengan partai.

(Aldhi Chandra Setiawan)

