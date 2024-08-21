...

8 Fraksi Setujui RUU Pilkada Dibawa ke Paripurna Hanya PDIP yang Tidak Setuju

Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 21 Agustus 2024 21:06 WIB
Badan Legislasi DPR mengesahkan Revisi Undang - Undang RUU Pilkada dibawa ke rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU.
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas (kanan) dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (keempat kanan), bersama Wakil Ketua Badan Legislasi DPR yang juga pimpinan rapat Achmad Baidowi (kedua kanan), dan perwakilan fraksi yang menyetujui RUU melambaikan tangan usai menandatangani naksah persetujuan RUU Pilkada dalam rapat pengambilan keputusan pembahasan RUU Pilkada antara Baleg DPR dengan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). Badan Legislasi DPR mengesahkan Revisi Undang - Undang (RUU) Pilkada dibawa ke rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU, dimana sebanyak delapan Fraksi DPR menyetujui RUU Pilkada dan hanya Fraksi PDI Perjuangan yang tak sependapat RUU tersebut dibawa ke Rapat Paripurna. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

(Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

