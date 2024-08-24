...

Pilkada DKI, Anies Baswedan Akan Bertemu Megawati

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 24 Agustus 2024 19:06 WIB
Anies Baswedan (kiri) bersama Ketua DPD PDIP Jakarta Ady Widjaja (kanan) berfoto bersama usai menggelar pertemuan tertutup di kantor DPD PDIP Jakarta, di Cakung,Jakarta Timur,Sabtu (24/8/2024). Ketua DPD PDI Perjuangan Jakarta, Adi Wijaya menyatakan, akan mengatur jadwal pertemuan antara Anies Baswedan dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri terkait dengan kontestasi Pilkada Jakarta. Namun, Ia belum bisa memastikan kapan pasti pelaksanaan tatap muka dua orang itu. 

 

"Saya setiap hari ketemu (bu Mega), Insya Allah secepatnya, beliau lagi sibuk kan, sama-sama sibuk, nanti kita atur waktunya," ujar Adi pada wartawan, Sabtu (24/8/2024). Dia belum memastikan kapan waktu untuk pertemuan Anies dengan Megawati dilakukan. Namun, DPD PDI Perjuangan Jakarta dipastikan bakal mendampingi Anies dalam pertemuan tersebut nantinya.

