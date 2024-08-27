Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan surat keputusan (SK) partai kepada bakal calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany, dan bakal calon Wakil Gubernur Banten Ade Sumardi di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (26/8/2024).

Airin yang merupakan kader Partai Golkar nekat maju meski tak mengantongi rekomendasi DPP Golkar yang tetap memilih bersama pasangan calon yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM).

KIM menjagokan pasangan Andra Soni-Dimyati Natakusumah yang diusung oleh 10 partai politik untuk maju di Pilgub Banten 2024.

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah, mengatakan, kepastian itu diperoleh usai dia dan Airin nenemui Ketua Umum Partai Beringin Bahlil Lahadalia kemarin malam.

