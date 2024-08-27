...

IN2MF Akan Hadir di Paris untuk Promosikan Modest Fashion Indonesia

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 27 Agustus 2024 11:39 WIB
Para model memperagakan busana dalam rangkaian kegiatan IN2MF 2024.
Para model memperagakan busana dalam rangkaian kegiatan IN2MF 2024.
Para model memperagakan busana dalam rangkaian kegiatan IN2MF 2024.
Para model memperagakan busana dalam rangkaian kegiatan IN2MF 2024.
A A A

Para model memperagakan busana dalam rangkaian kegiatan IN2MF 2024 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024). Bank Indonesia (BI) bersama Indonesia Fashion Chamber (IFC) siap membawa Indonesian International Modest Fashion Festival (IN2MF) ke Paris, Prancis dalam ajang pameran di Salle Wagram pada 7 September 2024 dan trunk show "Who's Next" di Porte de Versailles pada 8-10 September 2024 menghadirkan ragam busana Muslim dari sejumlah desainer Indonesia.

 

IN2MF hadir dalam dua acara di Paris untuk mempromosikan modest fashion Indonesia dan membuka peluang kerja sama dengan mitra dan pembeli dari ranah global. Paris dikenal sebagai salah satu pusat mode dunia, sehingga menawarkan potensi pasar yang sangat besar untuk industri fesyen, termasuk busana Muslim yang dipamerkan oleh para desainer Indonesia.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Penguatan Bisnis dan Transformasi Digital Antar Theodorus Ardi Hartoko Raih Penghargaan Nasional 2025

Penguatan Bisnis dan Transformasi Digital Antar Theodorus Ardi Hartoko Raih Penghargaan Nasional 2025

Epy Kusnandar Dimakamkan, Suasana Haru Iringi Prosesi di TPU Jeruk Purut

Epy Kusnandar Dimakamkan, Suasana Haru Iringi Prosesi di TPU Jeruk Purut

Pameran PCS 2025 Menarik Ribuan Pengunjung, Industri Pelapis Kian Melesat

Pameran PCS 2025 Menarik Ribuan Pengunjung, Industri Pelapis Kian Melesat

Melampaui Gelar: 1.989 Wisudawan UPH Siap Berdampak bagi Indonesia

Melampaui Gelar: 1.989 Wisudawan UPH Siap Berdampak bagi Indonesia

Kolaborasi Gobel Group - Muhammadiyah Hadirkan Inovasi Baru untuk Perkuat Industri Nasional

Kolaborasi Gobel Group - Muhammadiyah Hadirkan Inovasi Baru untuk Perkuat Industri Nasional

Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Abdul Rahman Farisi: Segera Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi

Pemulihan Pasca Bencana Sumatera, Abdul Rahman Farisi: Segera Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi

Cari Berita Lain Di Sini