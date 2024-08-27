Para model memperagakan busana dalam rangkaian kegiatan IN2MF 2024 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024). Bank Indonesia (BI) bersama Indonesia Fashion Chamber (IFC) siap membawa Indonesian International Modest Fashion Festival (IN2MF) ke Paris, Prancis dalam ajang pameran di Salle Wagram pada 7 September 2024 dan trunk show "Who's Next" di Porte de Versailles pada 8-10 September 2024 menghadirkan ragam busana Muslim dari sejumlah desainer Indonesia.

IN2MF hadir dalam dua acara di Paris untuk mempromosikan modest fashion Indonesia dan membuka peluang kerja sama dengan mitra dan pembeli dari ranah global. Paris dikenal sebagai salah satu pusat mode dunia, sehingga menawarkan potensi pasar yang sangat besar untuk industri fesyen, termasuk busana Muslim yang dipamerkan oleh para desainer Indonesia.

(Arif Julianto/okezone)