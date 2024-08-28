...

Pakai Baju Adat betawi RK-Suswono Bakal Daftar ke KPUD Jakarta Siang Ini

MPI, Jurnalis · Rabu 28 Agustus 2024 12:30 WIB
Bakal pasangan calon Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono kompak mengenakan baju adat Betawi.
Bakal pasangan calon Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil-Suswono kompak mengenakan baju adat Betawi.
A A A

JAKARTA - Bakal pasangan calon Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK) -Suswono tiba di Hotel Max One, Kramat,  Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024) siang. Kedatangannya untuk mendaftar menjadi peserta Pilgub Jakarta ke KPUD Jakarta.

Dari pantauan iNews Media Group, RK-Suswono tiba di Hotel Max One sekitar pukul 11.38 WIB. Keduanya kompak mengenakan baju adat Betawi. Di lehernya, tersemat cukin bewarna oranye. Sebelum masuk, RK-Suswono nampak menyapa para pendukung dan awak media. Keduanya, kompak melambaikan tangan ke awak media.

 

Nampak, istri RK, Atalia Praratya dan istri Suswono, Mieke Wahyuni turut mendampingi mereka untuk mendaftar ke KPUD Jakarta. Dari informasi yang diterima, titik kumpul RK-Suswono di Hotel Max One. Dari sana, mereka bakal konvoi ke KPUD Jakarta pada sekitar pukul 13.30 WIB.

 

Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakio Gubernur Jakatta, Ridwan Kamil (RK) - Suswono akan mendaftar menjadi peserta Pilkada Jakarta 2024 pada Rabu (28/8/2024) hari ini. 

 

 

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Cari Berita Lain Di Sini