JAKARTA - Bakal pasangan calon Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK) -Suswono tiba di Hotel Max One, Kramat, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2024) siang. Kedatangannya untuk mendaftar menjadi peserta Pilgub Jakarta ke KPUD Jakarta.

Dari pantauan iNews Media Group, RK-Suswono tiba di Hotel Max One sekitar pukul 11.38 WIB. Keduanya kompak mengenakan baju adat Betawi. Di lehernya, tersemat cukin bewarna oranye. Sebelum masuk, RK-Suswono nampak menyapa para pendukung dan awak media. Keduanya, kompak melambaikan tangan ke awak media.

Nampak, istri RK, Atalia Praratya dan istri Suswono, Mieke Wahyuni turut mendampingi mereka untuk mendaftar ke KPUD Jakarta. Dari informasi yang diterima, titik kumpul RK-Suswono di Hotel Max One. Dari sana, mereka bakal konvoi ke KPUD Jakarta pada sekitar pukul 13.30 WIB.

