Gibran Antar Pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Daftar ke KPU Jawa Tengah

Makna Zaezar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 28 Agustus 2024 12:39 WIB
Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen.
Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka bersama pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen.
Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka (tengah) berjalan bersama pasangan bakal calon Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Ahmad Luthfi (kanan) dan bakal calon Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen (kiri) usai melakukan pendaftaran di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Jawa Tengah, Rabu (28/8/2024). Pasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen resmi mendaftarkan diri sebagai peserta Pilgub Jawa Tengah 2024 di KPU Jateng dengan diusung Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PKB Partai Nasdem, PAN, PPP, Partai Demokrat, PSI Partai Buruh, Partai Bulan Binyang, dan Partai Garuda. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/tom.

(Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

