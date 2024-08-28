...

Marshel Widianto Mundur dari Pilkada Tangsel

Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 28 Agustus 2024 20:51 WIB
Bakal calon wakil walikota Tangsel dari Partai Gerindra Marshel Widianto memberikan keterangan pers.
A A A

Bakal calon wakil walikota Tangsel dari Partai Gerindra Marshel Widianto memberikan keterangan pers terkait mundurnya pasangan bakal calon walikota Ahmad Riza Patria - bakal calon wakil walikota Marshel Widianto dari partai Gerindra di Kantor DPC Gerinda Tangerang Selatan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (28/8/2024). Mundurnya pasangan bakal calon wali kota Ahmad Riza Patria dan bakan calon wakil wali kota Tangsel dari Partai Gerindra karena ada tugas lain yang diberikan partai. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.

(Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Pameran Industri Manufaktur 2025 Digelar di JIExpo Kemayoran

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Erick Thohir Resmi Kukuhkan Kontingen Merah Putih Jelang SEA Games 2025

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Presiden Prabowo Hadiri Puncak HUT ke-61 Golkar, Sampaikan Doa untuk Bangsa

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Pameran Nasional Haluan Merah Putih: Menapaki Program Prioritas Indonesia

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Banjir Rob Landa Pesisir Jakarta Utara

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Wapres Tinjau Tapsel, BNPB Diminta Pastikan Kebutuhan Dasar Penyintas Bencana Terpenuh

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Banjir Rob Rendam Jakarta Utara, Pengendara Terobos Genangan di Papanggo

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Kontes Foto YKAN Gaungkan Konservasi dan Suara Alam Nusantara

Cari Berita Lain Di Sini