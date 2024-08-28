Bakal calon wakil walikota Tangsel dari Partai Gerindra Marshel Widianto memberikan keterangan pers terkait mundurnya pasangan bakal calon walikota Ahmad Riza Patria - bakal calon wakil walikota Marshel Widianto dari partai Gerindra di Kantor DPC Gerinda Tangerang Selatan di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (28/8/2024). Mundurnya pasangan bakal calon wali kota Ahmad Riza Patria dan bakan calon wakil wali kota Tangsel dari Partai Gerindra karena ada tugas lain yang diberikan partai. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.

(Muhammad Iqbal/ANTARA FOTO)