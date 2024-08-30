...

Memantau Habitat Owa Jawa di Pegunugan Puntang

M Agung Rajasa/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 30 Agustus 2024 15:27 WIB
Seekor Owa Jawa Hylobates moloch berada di dahan pohon di kawasan hutan lindung Malabar, pegunungan Puntang.
Seekor Owa Jawa (Hylobates moloch) berada di dahan pohon di kawasan hutan lindung Malabar, pegunungan Puntang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/8/2024). Pertamina Hulu Energi (PHE) melalui PEP Subang Field Regional Jawa sebagai Subholding Upstream Pertamina berkolaborasi dengan Yayasan Owa Jawa melakukan pengamatan perilaku Owa Jawa dari jarak yang aman sebagai upaya penyelamatan primata langka di Gunung Puntang yang termasuk dalam program pelestarian keanekaragaman hayati. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc.

(M Agung Rajasa/ANTARA FOTO)

