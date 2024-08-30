...

Pasangan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie Jalani Tes Kesehatan di RS Hasan Sadikin

Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Jum'at 30 Agustus 2024 16:54 WIB
Pasangan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie jalani tes kesehatan.
Pasangan Ahmad Syaikhu-Ilham Habibie jalani tes kesehatan.
A A A

Bakal calon Gubernur Jawa Barat Ahmad Syaikhu (kedua kiri) bersama bakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat Ilham Habibie (kedua kanan) berjalan keluar ruangan usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/8/2024). Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Syaikhu - Ilham Habibie dan Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan menjalani pemeriksaan kesehatan gelombang pertama sebagai syarat untuk mencadi calon pada Pilgub Jawa Barat. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

(Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Pemprov DKI Jakarta Gelar Christmas Carol Colossal di Bundaran HI

Barang Bukti Logam Mulia dan Uang Tunai Suap Lampung Tengah Ditunjukkan KPK

Barang Bukti Logam Mulia dan Uang Tunai Suap Lampung Tengah Ditunjukkan KPK

KPK Tahan Lima Tersangka Suap dan Gratifikasi di Lampung Tengah

KPK Tahan Lima Tersangka Suap dan Gratifikasi di Lampung Tengah

Di Forum MNC Forum ke-81, Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Data Lintas Unit Bisnis MNC Group

Di Forum MNC Forum ke-81, Angela Tanoesoedibjo Dorong Sinergi Data Lintas Unit Bisnis MNC Group

Dedi Mulyadi Temui KPK Bahas Penguatan Pengawasan Aset dan Tata Ruang

Dedi Mulyadi Temui KPK Bahas Penguatan Pengawasan Aset dan Tata Ruang

Penampakan Mobil MBG yang Tabrak Siswa di SDN Kalibaru 01 Cilincing

Penampakan Mobil MBG yang Tabrak Siswa di SDN Kalibaru 01 Cilincing

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Cari Berita Lain Di Sini