Bakal calon Gubernur Jawa Barat Ahmad Syaikhu (kedua kiri) bersama bakal calon Wakil Gubernur Jawa Barat Ilham Habibie (kedua kanan) berjalan keluar ruangan usai menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat, Jumat (30/8/2024). Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Syaikhu - Ilham Habibie dan Dedi Mulyadi - Erwan Setiawan menjalani pemeriksaan kesehatan gelombang pertama sebagai syarat untuk mencadi calon pada Pilgub Jawa Barat. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

(Raisan Al Farisi/ANTARA FOTO)