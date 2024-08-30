...

Prajurit Marinir TNI AL Latihan Perang Bersama Marinir Amerika di Sidoarjo

Umarul Faruq/ANTARA FOTO , Jurnalis · Jum'at 30 Agustus 2024 23:35 WIB
Prajurit Korps Marinir TNI AL bersama prajurit Korps Marinir Amerika Serikat USMC melaksanakan taktik tempur.
Prajurit Korps Marinir TNI AL bersama prajurit Korps Marinir Amerika Serikat USMC melaksanakan taktik tempur.
Prajurit Korps Marinir TNI AL bersama prajurit Korps Marinir Amerika Serikat (USMC) melaksanakan taktik tempur dengan pesawat Bell Boeing V-22 Osprey dalam Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield (SGS) di Base Ops Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (30/8/2024). Latihan tersebut untuk mengenal pesawat V-22 Osprey sebagai pesawat tempur multiperan gabungan yang menggunakan teknologi tiltrotor untuk menggabungkan kinerja vertikal helikopter dengan kecepatan dan jangkauan pesawat sayap tetap. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/foc.

(Umarul Faruq/ANTARA FOTO )

