Prajurit Korps Marinir TNI AL bersama prajurit Korps Marinir Amerika Serikat (USMC) melaksanakan taktik tempur dengan pesawat Bell Boeing V-22 Osprey dalam Latihan Gabungan Bersama (Latgabma) Super Garuda Shield (SGS) di Base Ops Lanudal Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (30/8/2024). Latihan tersebut untuk mengenal pesawat V-22 Osprey sebagai pesawat tempur multiperan gabungan yang menggunakan teknologi tiltrotor untuk menggabungkan kinerja vertikal helikopter dengan kecepatan dan jangkauan pesawat sayap tetap. ANTARA FOTO/Umarul Faruq/foc.

(Umarul Faruq/ANTARA FOTO )