...

RK-Suswono Jalani Tes Kesehatan Syarat Ikuti Pilgub Jakarta

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 31 Agustus 2024 10:58 WIB
Tes kesehatan ini merupakan serangkaian persiapan dari tahapan Pilkada Jakarta.
Tes kesehatan ini merupakan serangkaian persiapan dari tahapan Pilkada Jakarta.
Tes kesehatan ini merupakan serangkaian persiapan dari tahapan Pilkada Jakarta.
Tes kesehatan ini merupakan serangkaian persiapan dari tahapan Pilkada Jakarta.
Tes kesehatan ini merupakan serangkaian persiapan dari tahapan Pilkada Jakarta.
A A A

Bakal pasangan calon Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) dan Suswono sambangi RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024) pagi. Kedatangannya untuk hadiri tes kesehatan sebagaj syarat ikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Sekedar informasi, RK-Suswono akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat mengikuti Pilgub Daerah Khusus Jakarta. Tes akan dilaksankan di RSUD Tarakan Jakarta Pusat, Sabtu, 31 Agustus 2024.

 

Tes kesehatan ini merupakan serangkaian persiapan dari tahapan Pilkada Jakarta. Tes meliputi USG Alcdomen, Nontgen Toone, pemeriksaan Lab dan Narkotika, penyakit dalam, Bedah Bedah Umum, Bedah Urologi, Bedah Ortepedi.

 

Pemeriksaan Paru spirometri, THT-KL, MRI Brain Non Kontras, Neurologi Nerve Conduction Velocity, Pemeriksaan Mata, Jantung, Pembuluh Darah, dan diakhiri pemeriksaan gigi serta mulut.

 

Nantinya setiap pasangan bakal calon akan menjalani tes tersebut sebelum ditetapkan KPU Jakarta sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Kemudian hasil tes kesehatan akan diumumkan paling cepat satu hari (H+1) setelah tes.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Penampakan Mobil MBG yang Tabrak Siswa di SDN Kalibaru 01 Cilincing

Penampakan Mobil MBG yang Tabrak Siswa di SDN Kalibaru 01 Cilincing

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Peringati Hari HAM, Buruh Desak Upah 2026 Naik dan Aktivis Dibebaskan

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Ribuan Karya Terbaik Warnai Penghargaan Mobile Photography Bertema Joy in Nusantara

Penuhi Undangan OJK, Korban Dugaan Ilegal Akses Kecewa Tak Bisa Bertemu Mirae

Penuhi Undangan OJK, Korban Dugaan Ilegal Akses Kecewa Tak Bisa Bertemu Mirae

Inovasi Proteksi dan Legacy USD Resmi Diperkenalkan di Ajang Wealth Xpo 2025

Inovasi Proteksi dan Legacy USD Resmi Diperkenalkan di Ajang Wealth Xpo 2025

Keluarga Korban Kebakaran Perusahaan Terra Drone Datangi RS Polri

Keluarga Korban Kebakaran Perusahaan Terra Drone Datangi RS Polri

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Evakuasi Jenazah Korban Kebakaran Gedung Terra Drone yang Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

Kebakaran Gedung Terra Drone di Cempaka Baru Tewaskan 22 Orang

Cari Berita Lain Di Sini