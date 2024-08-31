Bakal pasangan calon Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta Ridwan Kamil (RK) dan Suswono sambangi RSUD Tarakan, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8/2024) pagi. Kedatangannya untuk hadiri tes kesehatan sebagaj syarat ikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta. Sekedar informasi, RK-Suswono akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat mengikuti Pilgub Daerah Khusus Jakarta. Tes akan dilaksankan di RSUD Tarakan Jakarta Pusat, Sabtu, 31 Agustus 2024.

Tes kesehatan ini merupakan serangkaian persiapan dari tahapan Pilkada Jakarta. Tes meliputi USG Alcdomen, Nontgen Toone, pemeriksaan Lab dan Narkotika, penyakit dalam, Bedah Bedah Umum, Bedah Urologi, Bedah Ortepedi.

Pemeriksaan Paru spirometri, THT-KL, MRI Brain Non Kontras, Neurologi Nerve Conduction Velocity, Pemeriksaan Mata, Jantung, Pembuluh Darah, dan diakhiri pemeriksaan gigi serta mulut.

Nantinya setiap pasangan bakal calon akan menjalani tes tersebut sebelum ditetapkan KPU Jakarta sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Kemudian hasil tes kesehatan akan diumumkan paling cepat satu hari (H+1) setelah tes.

(Arif Julianto/okezone)