Exhibition Match Table Tennis Okezone 2024: Masirom/Muhammad Budi Santosa Imbang Lawan Puspen TNI

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 31 Agustus 2024 14:27 WIB
Pasangan Masirom Muhammad Budi Santosa mengimbangi perwakikan Puspen TNI 1-1 dalam exhibition match.
Pasangan Masirom/Muhammad Budi Santosa mengimbangi perwakikan Puspen TNI 1-1 dalam exhibition match Table Tennis Okezone 2024. Suasana hangat tercipta selama dan sesudah pertandingan.

Duel eksibisi itu membuka rangkaian Table Tennis Okezone 2024 di GOR Pertamina Simprug, Jakarta Selatan, Sabtu (31/8/2024). Kendati bertajuk persahabatan, laga berlangsung cukup seru.

 

Seharusnya, digelar set ketiga untuk mencari pemenang. Namun, kedua tim sepakat untuk mengakhiri duel eksibisi tersebut dalam kedudukan 1-1. Terpenting, seperti disampaikan Masirom saat membuka Table Tennis Okezone 2024, silaturahmi dan tali persaudaraan terjalin erat.

 

Table Tennis Okezone 2024 diikuti 34 tim dari korporasi, instansi pemerintah, dan media. Ajang ini mempertandingkan tiga nomor sekaligus untuk setiap tim. Adapun, nomor-nomor tersebut adalah tunggal putra, tunggal putri, dan ganda putra. Tim yang lebih dulu mencapai angka dua akan dinyatakan sebagai pemenang dan melaju ke babak selanjutnya hingga final.

(Arif Julianto/okezone)

