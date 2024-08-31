...

Berburu Tiket Liburan Murah di Japan Travel Fair 2024

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Sabtu 31 Agustus 2024 15:01 WIB
Pengunjung mencari informasi tiket dan paket wisata dalam pameran Japan Travel Fair 2024.
Pembukaan pameran Japan Travel Fair 2024.
Pengunjung mencari informasi tiket dan paket wisata dalam pameran Japan Travel Fair 2024.
Pengunjung mencari informasi tiket dan paket wisata dalam pameran Japan Travel Fair 2024.
Pengunjung mencari informasi tiket dan paket wisata dalam pameran Japan Travel Fair 2024.
Pengunjung mencari informasi tiket dan paket wisata dalam pameran Japan Travel Fair 2024 di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Jumat (30/8/2024). Japan National Tourism Organization (JNTO) Jakarta kembali menggelar Japan Travel Fair (JTF) dari tanggal 30 Agustus hingga 1 September 2024.

Pengunjung yang datang bisa mendapatkan informasi perjalanan Jepang yang terperinci dan membeli produk perjalanan dengan harga terjangkau untuk musim gugur, musim dingin, dan musim semi 2024- 2025 secara bersamaan di satu tempat.

(Aldhi Chandra Setiawan)

