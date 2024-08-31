Pengunjung mencari informasi tiket dan paket wisata dalam pameran Japan Travel Fair 2024 di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Jumat (30/8/2024). Japan National Tourism Organization (JNTO) Jakarta kembali menggelar Japan Travel Fair (JTF) dari tanggal 30 Agustus hingga 1 September 2024.

Pengunjung yang datang bisa mendapatkan informasi perjalanan Jepang yang terperinci dan membeli produk perjalanan dengan harga terjangkau untuk musim gugur, musim dingin, dan musim semi 2024- 2025 secara bersamaan di satu tempat.

(Aldhi Chandra Setiawan)