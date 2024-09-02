...

Baim Wong Sutradarai Film Horor Lembayung yang Diangkat dari Kisah Nyata

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Senin 02 September 2024 20:59 WIB
Film Lembayung menjadi debut Baim Wong sebagai sutradara sekaligus produser.
Sutradara sekaligus produser film Lembayung Baim Wong (kanan) bersama aktris Yasamin Jasem saat menjadi narasumber dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Senin (2/9/2024). Film Lembayung menjadi debut Baim Wong sebagai sutradara sekaligus produser.

 

Film ini merupakan kisah nyata yang diangkat dari kisah Thread di media sosial milik wanita bernama Picca. Film tersebut menceritakan teror jin di sebuah klinik gigi di salah satu tempat di Indonesia. Lembayung akan tayang pada 19 September 2024 di seluruh bioskop Indonesia.

(Aldhi Chandra Setiawan)

