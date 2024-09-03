...

Pesawat yang Membawa Paus Fransiskus Mendarat di Bandara Soekarno-Hatta

MPI, Jurnalis · Selasa 03 September 2024 11:40 WIB
Pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (3/9/2024). Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, dengan menggunakan Pesawat khusus ITA Airways berwarna biru Bendera Merah Putih, Paus Fransiskus mendarat di landasan udara Bandara Soekarno-Hatta sekira pukul 11.24 WIB.

 

Informasi yang didapat, Paus Fransiskus akan disambut oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Dewan Pertimbangan Presiden Gandj Sulistiyanto, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Michael Trias Kuncahyono.

 

Kemudian, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo, Ketua Panitia Kunjungan Apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia, Ignasius Jonan.

 

Sebagai informasi, selama di Indonesia, Paus Fransiskus akan berkunjung ke beberapa tempat seperti Istana Kepresidenan, Kedutaan Besar Vatikan, Gereja Katedral, Masjid Istiqlal hingga Kantor KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) hingga memimpin misa di Stadion GBK.

 

Foto: Riyan Rizki Roshali

(MPI)

