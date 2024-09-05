...

Paus Fransiskus Kunjungi Terowongan Silaturahmi yang Menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral

MPI, Jurnalis · Kamis 05 September 2024 10:48 WIB
Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar menyambut kedatangan Paus Fransiskus.
Paus Fransiskus mengunjungi Terowongan Silaturahmi di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, Kamis (5/9/2024). Kunjungan tersebut dilakukan sekitar pukul 09.10 WIB pagi ini. Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Kamis (5/9/2024), Paus Fransiskus terlihat melewati karpet merah menuju Terowongan Silaturahmi dan ditemani bersama Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Paus yang duduk dikursi roda nampak menebar senyumannya. 

 

Nasaruddin terlihat berada di samping Paus Fransiskus dan mendampinginya di momen kunjungan ini. Terlihat suasana kehangatan menyelimut momen kebersamaan Paus Fransiskus bersama Imam Besar Istiqlal ini.

 

Terdengar pula lantunan rebana marawis yang turut mengiringi dan menyambut kehadiran Paus Fransiskus saat mengunjungi Terowongan Silaturahmi ini. Momen ini semakin menambah nuansa perdamaian yang hangat antar agama.

 

Saat tiba di depan area Terowongan Silaturahim Paus Fransiskus juga memberikan sambutan hangat. Ia juga turut menandatangani sebuah plakat perdamaian.

 

“Ketika kita berpikir tentang sebuah terowongan, dengan mudah kita membayangkan lorong yang gelap dan terutama ketika kita sendirian,” ucap Paus Fransiskus.

 

Setelahnya, Nasarudin Umar pun menjelaskan mengenai makna dari Terowongan Silratuahim ini. Ia menjelaskan bahwa terowongan ini 

 

"Jadi, tunnel ini, lorong silaturahmi ini Yang Mulia menghubungkan dua rumah Ibadah dan di dalamnya banyak simbolyang arsistik, yang sangat indah yang melambangkan toleransi beragama," kata Nasaruddin di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

 

(Foto: MPI/Annastasya)

(MPI)

