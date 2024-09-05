Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama Liliana Tanoesoedibjo tiba di Masjid Istiqlal, Jakarta, Kamis (5/9/2024). Kedatangan Hary Tanoesoedibjo dan Liliana untuk ikut menyambut kunjungan Paus Fransiskus ke Masjid Istiqlal.

Pemimpin tertinggi Gereja Katolik ini akan melakukan serangkaian kegiatan hari ini di antaranya mengunjungi Masjid Istiqlal dan Misa di Stadion Utama GBK.

Di Masjid Istiqlal, Sri Paus bakal menjadi pembicara inti dalam forum pertemuan dengan para tokoh agama, forum diskusi itu membahas soal isu lingkungan hidup dari sudut pandang agama.

Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Paus Fransiskus dalam rangkaian kunjungan terpanjangnya di negara Asia dan Oseania. Setelah Indonesia, Paus Fransiskus akan datang ke Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura, berakhir pada 13 September 2024.

(Aziz Indra)