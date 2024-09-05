...

Atlet Angkat Besi Jambi Juliana Klarisa Raih Emas PON XXI Aceh-Sumut

Aprillio Akbar/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 05 September 2024 19:28 WIB
Ekspresi lifter putri Jambi Juliana Klarisa usai berhasil melakukan angkatan clean and jerk dalam kelas 55 kg putri PON XXI Aceh-Sumut 2024 di GOR Seuramoe Angkat Besi Harapan Bangsa, Banda Aceh, Aceh, Kamis (5/9/2024). Juliana Klarisa berhasil meraih medali emas dengan total angkatan 190 kg sekaligus memecahkan rekon PON, medali perak diraih lifter putri Windy Cantika Aisah dengan total angkatan 179 kg, dan medali perunggu diraih lifter putri Sumatera Utara Yolanda Putri dengan total angkatan 176 kg. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

(Aprillio Akbar/ANTARA FOTO)

