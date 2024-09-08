Lifter Aceh Dimas Setiya Darma melakukan angkatan clean and jerk dalam kelas 102 kg putra PON XXI Aceh-Sumut 2024 di GOR Seuramoe Angkat Besi Harapan Bangsa, Banda Aceh, Aceh, Minggu (8/9/2024). Dimas Setiya Darma berhasil meraih medali emas dengan total angkatan 325 kg sekaligus memecahkan rekon nasional sedangkan medali perak diraih lifter Jawa Tengah Henokh Aldi Saputra dengan total angkatan 323 kg dan medali perunggu diraih lifter Lampung Roy Samsul Bahri dengan total angkatan 313 kg. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

(Aprillio Akbar/ANTARA FOTO)