Panen Kopi di Indonesia Lebih Baik Dibandingkan Brazil dan Vietnam

Yusuf Nugroho/Antara Foto, Jurnalis · Selasa 10 September 2024 15:28 WIB
Petani memanen kopi jenis robusta di lereng Gunung Muria.
Petani menunjukkan kopi jenis robusta saat panen di lereng Gunung Muria, Desa Colo, Dawe, Kudus, Jawa Tengah, Selasa (10/9/24). Menurut petani setempat, pada musim panen 2024 harga kopi di tingkat petani mencapai Rp80.000 per kilogram untuk biji kopi mentah (green bean) atau naik bila dibandingkan musim panen 2023 yakni Rp40.000 per kilogram karena permintaan pasar yang tinggi dan dibarengi menurunnya produksi kopi di sejumlah negara penghasil kopi seperti Brazil yang terdampak kondisi iklim yang lebih kering dan panas dan di Vietnam yang terdampak cuaca El Nino. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/YU

(Yusuf Nugroho/Antara Foto)

