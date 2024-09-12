Paus Fransiskus tiba di Singapura pada Rabu sore (11/9) waktu setempat, setelah menyelesaikan kunjungan apostoliknya di Timor Leste. Singapura merupakan negara keempat dan terakhir yang dikunjungi Paus Fransiskus dalam tur Asia-Pasifik yang berlangsung selama 12 tahun.



Menurut laporan AFP dan Channel News Asia, pesawat yang membawa Paus Fransiskus beserta delegasi Vatikan mendarat di Bandara Changi pada pukul 14.50 waktu setempat. Paus Fransiskus tiba dari Dili, ibu kota Timor Leste, setelah sebelumnya melakukan kunjungan ke Indonesia dan Papua Nugini.



Kedatangan Paus Fransiskus disambut oleh Menteri Kebudayaan, Komunitas, dan Pemuda Singapura, Edwin Tong, serta Duta Besar non-residen Singapura untuk Vatikan, Janet Ang.

(AP PHOTO)