HANOI, Vietnam (AP) - Hampir 200 orang tewas di Vietnam setelah Topan Yagi dan lebih dari 125 lainnya hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor, demikian dilaporkan media pemerintah hari Kamis. Surat kabar VNExpress Vietnam melaporkan bahwa 197 orang telah meninggal dan 128 orang masih hilang, sementara lebih dari 800 orang terluka.



Di ibukota, air banjir dari Sungai Merah sedikit surut tetapi banyak daerah masih tergenang. Di distrik Tay Ho, Hanoi, orang-orang mengarungi air berlumpur setinggi lutut untuk berjalan di satu jalan, beberapa masih mengenakan helm sepeda dan sepeda motor setelah meninggalkan kendaraan mereka di sepanjang jalan.



Beberapa orang mendayung di sepanjang jalan dengan perahu kecil saat botol-botol air kosong, pendingin stryofoam, dan barang-barang lainnya hanyut terbawa arus; seorang pria mendorong sepeda motornya ke tanah yang lebih kering dengan sebuah perahu aluminium.



Para pejalan kaki menaikkan celana pendek mereka setinggi mungkin untuk menghindari basah kuyup akibat gelombang yang disebabkan oleh truk pengangkut barang yang melaju di atas air.



Yagi adalah topan terkuat yang menghantam negara Asia Tenggara ini dalam beberapa dekade terakhir. Topan ini mendarat pada hari Sabtu dengan kecepatan angin hingga 149 km/jam (92 mph). Meskipun melemah pada hari Minggu, hujan lebat terus berlanjut dan sungai-sungai tetap tinggi dan berbahaya.



Banjir di Hanoi dilaporkan sebagai yang terburuk dalam dua dekade terakhir, dan telah menyebabkan evakuasi yang meluas. Jumlah korban tewas melonjak pada awal pekan ini ketika banjir bandang menyapu seluruh dusun Lang Nu di provinsi Lao Cai, Vietnam utara, pada hari Selasa.



Ratusan petugas penyelamat bekerja tanpa lelah pada hari Rabu untuk mencari korban yang selamat, tetapi pada Kamis pagi 53 penduduk desa masih hilang, VNExpress melaporkan, sementara tujuh mayat ditemukan, sehingga jumlah korban tewas di sana menjadi 42 orang.



Banjir dan tanah longsor telah menyebabkan sebagian besar kematian, yang sebagian besar terjadi di provinsi Lao Cai barat laut, yang berbatasan dengan Cina, di mana Lang Nu berada. Provinsi Lao Cai juga merupakan rumah bagi tujuan wisata trekking yang populer di Sapa.



Pada hari Senin, sebuah jembatan runtuh dan sebuah bus tersapu banjir, menewaskan puluhan orang. Jembatan baja di provinsi Phu Tho di atas Sungai Merah yang meluap runtuh, membuat 10 mobil dan truk serta dua sepeda motor jatuh ke dalam sungai. Sebuah bus yang membawa 20 orang tersapu ke dalam sungai yang banjir akibat tanah longsor di provinsi Cao Bang yang bergunung-gunung.



Para ahli mengatakan bahwa badai seperti Topan Yagi semakin kuat karena perubahan iklim, karena air laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi untuk menjadi bahan bakarnya, yang menyebabkan angin yang lebih kencang dan curah hujan yang lebih lebat.

(AP PHOTO)