Peningkatan Jumlah Penumpang Kereta Api saat Libur Panjang Peringatan Maulid Nabi

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Sabtu 14 September 2024 19:56 WIB
Calon penumpang kereta api berada di ruang tunggu Stasiun Pasar Senen, Jakarta.
Calon penumpang kereta api berada di ruang tunggu Stasiun Pasar Senen, Jakarta.
Calon penumpang kereta api berada di ruang tunggu Stasiun Pasar Senen, Jakarta.
Calon penumpang kereta api berada di ruang tunggu Stasiun Pasar Senen, Jakarta.
Calon penumpang kereta api berada di ruang tunggu Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (14/9/2024). Menurut data PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Sabtu, 14 September 2024, volume penumpang dari wilayah Daop 1 Jakarta mencapai 36.000 orang. Jumlah tersebut meningkat 51 persen dibandingkan dengan Sabtu sebelumnya (7/9) hanya 23.724 penumpang seiring diberlakukan libur panjang karena bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Senin, 16 September 2024 (12 Robiul Awal 1446H).

(Arif Julianto/okezone)

