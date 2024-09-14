Calon penumpang kereta api berada di ruang tunggu Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Sabtu (14/9/2024). Menurut data PT Kereta Api Indonesia (Persero) pada Sabtu, 14 September 2024, volume penumpang dari wilayah Daop 1 Jakarta mencapai 36.000 orang. Jumlah tersebut meningkat 51 persen dibandingkan dengan Sabtu sebelumnya (7/9) hanya 23.724 penumpang seiring diberlakukan libur panjang karena bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada Senin, 16 September 2024 (12 Robiul Awal 1446H).

(Arif Julianto/okezone)