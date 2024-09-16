Ketua Umum Jaringan Pelayan Masyarakat Muhammad Azhar (kedua kiri) memasangkan rompi kepada bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (tengah) disaksikan bacawagub DKI Jakarta Suswono (kedua kanan), Sekretaris Umum Jaran Emas Amin Agustin (kiri) dan politisi PKS Tarsono (kanan) dalam acara deklarasi relawan Jaringan Pelayan Masyarakat (Jaran Emas), di Jakarta, Senin (16/9/2024). Relawan Jaran Emas mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono di tingkat RT/RW di DKI Jakarta dalam Pilgub DKI Jakarta 2024.

(Arif Julianto/okezone)