...

Relawan Jaran Emas Deklarasi Dukung Pasangan Ridwan Kamil-Suswono

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Senin 16 September 2024 20:48 WIB
Relawan Jaran Emas mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.
Relawan Jaran Emas mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.
Relawan Jaran Emas mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.
Relawan Jaran Emas mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.
Relawan Jaran Emas mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono.
A A A

Ketua Umum Jaringan Pelayan Masyarakat Muhammad Azhar (kedua kiri) memasangkan rompi kepada bakal calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil (tengah) disaksikan bacawagub DKI Jakarta Suswono (kedua kanan), Sekretaris Umum Jaran Emas Amin Agustin (kiri) dan politisi PKS Tarsono (kanan) dalam acara deklarasi relawan Jaringan Pelayan Masyarakat (Jaran Emas), di Jakarta, Senin (16/9/2024). Relawan Jaran Emas mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Suswono di tingkat RT/RW di DKI Jakarta dalam Pilgub DKI Jakarta 2024.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Jakarta Sambut Tahun Baru 2026 dengan Doa Lintas Agama dan Atraksi Drone di Bundaran HI

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Tanpa Macet, Jalan Protokol Jakarta Sepi di Libur Nataru

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Kejar Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di PIM 1

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Gotong Royong Lintas Pihak, Kemenhut Bersihkan Kayu Limbah Bencana di Sumatera

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Perayaan Natal MNC, Hary Tanoesoedibjo Berbagi Kesaksian: Kehadiran Tuhan Bawa Hasil yang Tak Pernah Kita Bayangkan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Suasana Libur Natal di Taman Margasatwa Ragunan

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Libur Nataru, Ancol Targetkan 700 Ribu Pengunjung

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Jalanan Jakarta Lengang saat Libur Natal

Cari Berita Lain Di Sini