Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Selasa (17/9/2024). Kedatangannya untuk mengklarifikasi terkait penggunaan jet pribadi saat melakukan kunjungan ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu bersama istrinya Erina Gudono.

Putra bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ini mengaku bahwa jet pribadi yang ditumpanginya itu merupakan milik seorang rekan atau temannya.

"Tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat, yang numpang atau bahasa bekennya nebeng lah, nebeng pesawatnya teman saya," kata Kaesang di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan.

Namun demikian, Kaesang tidak mau menyebutkan sosok dari rekannya tersebut yang mempunyai pesawat jet pribadi yang ditumpanginya saat ke Amerika Serikat.

(MPI)