Penyanyi Sabrina Eben saat menjadi narasumber dalam acara Guest Star Okezone TV di iNews Tower, Jakarta, Rabu (18/9/2024). Lagu sakral milik Rinto Harahap, 'Ayah', dihadirkan dengan nuansa baru oleh penyanyi pendatang baru yang merupakan cucu dari sang legenda sendiri, Sabrina Aisha Putri Eben merupakan putri dari Cindy Claudia Harahap.



Dalam debutnya kali ini, Sabrina memilih merilis lagu yang memiliki kedekatan secara emosional untuknya. Sebab, sebagai anak dan cucu dari seorang musisi, Sabrina mengaku terinspirasi dari ibu dan kakeknya. Tapi, Sabrina menegaskan bahwa keputusan untuk terjun ke dunia musik menjadi keinginannya sendiri, bukan paksaan dari keluarganya.



Menghadirkan sentuhan baru dengan versi orkestra, Sabrina berharap kedepannya dia juga bisa melahirkan karya yang terus didengar sepanjang masa seperti lagu Ayah ini.

(dhi)