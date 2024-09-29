Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil memberikan pesan kepada para anak muda, khususnya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Terlebih, Jakarta akan menjadi salah satu contoh kemajuan menuju tahun 2045.

Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil saat kongkow bareng dengan ratusan pelajar di Kantor DPD Golkar Jakarta, Sabtu, 28 September 2024 dengan tema "Suara Pelajar, Masa Depan Jakarta, Kongkow Pelajaar se-Jakarta".

"Indonesia akan menjadi negara adidaya. Pada tahun 2045 kita akan proklamasikan menjadi negara adidaya," kata Ridwan Kamil.

Di hadapan ratusan pelajar, Ridwan Kamil menyampaikan tiga syarat agar Indonesia mampu menjadi negara adidaya pada tahun 2045. Pertama, sistem pemerintahan harus damai, semua dilakukan demi kepentingan rakyat.

"Demokrasinya harus damai. Pilih pemimpin yang disukai, yang amanah. Kalau demokrasi tidak damai nanti sistem pemerintahan berjalan tidak baik. Jadi, pilih pemimpin yang pro dengan rakyat. Semua di atas kepentingan rakyat," ucap Ridwan Kamil

Selanjutnya, untuk menuju negara adidaya, Indonesia harus terbebas dari stunting. Menurut dia, tidak boleh ada lagi ada anak-anak Indonesia yang mengalami kekurangan gizi.

Maka itu, kata Ridwan Kamil, Program Makan Gratis presiden terpilih Prabowo Subianto bisa menjadi jalan keluar untuk membebaskan anak-anak dari stunting.

"Kita akan jadi negara adidaya, nggak boleh ada stunting yang membuat otak lemot, badannya pendek, tapi memang tidak semua badannya pendek itu stunting. Tapi ini ada program makan gratis ada dari pak Prabowo, negara lain sudah banyak yang melakukan jadi dengan makan yang sehat ada daging ada juga sayur-sayuran," ucap Kang Emil

Terakhir, kata mantan Gubernur Jawa Barat itu, untuk bisa menjadi negara adidaya maka ekonomi Indonesia harus tumbuh semakin maju. Salah satunya yang akan ia ke depankan adalah ekonomi digital.

"Negara adidaya ekonominya keren. Salah satunya ekonomi digital. Negara maju anak mudanya jago digital. Itu nanti menjadikan Jakarta kota global. Saya akan menjadikan Jakarta sebagai kota ekonomi dan digital," ucap Ridwan Kamil.

"Karena di masa depan lapangan pekerjaan akan didorong oleh ekonomi digital. Ada pelayanan kesehatan melalui digital, pendidikan, ada juga perbelanjaan. Sampai pariwisata booking-bayar semua pakai digital. Ngurusin sampah nanti juga bisa pakai digital," tutup dia. (*)

(MPI)