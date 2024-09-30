...

Penyelamatan Batu Nisan Peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam Abad 17 Masehi

Ampelsa/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 30 September 2024 08:18 WIB
Hingga kini MAPESA telah menyelamatkan ratusan batu nisan peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam abad 17-18 Masehi.
Hingga kini MAPESA telah menyelamatkan ratusan batu nisan peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam abad 17-18 Masehi.
A A A

Seorang anggota Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (MAPESA) memperhatikan batu nisan bersejarah peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam di kawasan pesisir pantai bekas tsunami, Banda Aceh, Aceh, Minggu (29/9/2024). Hingga kini MAPESA telah menyelamatkan ratusan batu nisan peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam abad 17-18 Masehi dan menurutnya masih banyak batu nisan bersejarah lainnya terkubur di sejumlah lokasi terdampak tsunami 2004 lalu yang perlu diselamatkan karena dikhawatirkan akan punah atau tenggelam akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan. ANTARA FOTO/Ampelsa/YU

(Ampelsa/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Awal Pekan, Harga Emas Antam dan UBS Masih Stagnan

Awal Pekan, Harga Emas Antam dan UBS Masih Stagnan

Aksi Damai Mahasiswa Hadirkan Suasana Piknik di DPR

Aksi Damai Mahasiswa Hadirkan Suasana Piknik di DPR

Ekspor Mobil Indonesia Diproyeksikan Tembus 500.000 Unit

Ekspor Mobil Indonesia Diproyeksikan Tembus 500.000 Unit

Hari Bahasa Isyarat Internasional: Teman Setara Bangun Budaya Komunikasi Setara

Hari Bahasa Isyarat Internasional: Teman Setara Bangun Budaya Komunikasi Setara

Lebih dari 6.500 Pelari Meriahkan PLN Mobile Justisia Half Marathon 2025

Lebih dari 6.500 Pelari Meriahkan PLN Mobile Justisia Half Marathon 2025

Atraksi Pesawat dan Alutsista Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Atraksi Pesawat dan Alutsista Meriahkan Peringatan HUT TNI ke-80

Pawai Spektakuler Alutsista Hiasi HUT ke-80 TNI, Warga Antusias Menyaksikan

Pawai Spektakuler Alutsista Hiasi HUT ke-80 TNI, Warga Antusias Menyaksikan

Warga Antusias Saksikan Upacara HUT ke-80 TNI di Monas

Warga Antusias Saksikan Upacara HUT ke-80 TNI di Monas

Cari Berita Lain Di Sini