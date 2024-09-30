Seorang anggota Masyarakat Peduli Sejarah Aceh (MAPESA) memperhatikan batu nisan bersejarah peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam di kawasan pesisir pantai bekas tsunami, Banda Aceh, Aceh, Minggu (29/9/2024). Hingga kini MAPESA telah menyelamatkan ratusan batu nisan peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam abad 17-18 Masehi dan menurutnya masih banyak batu nisan bersejarah lainnya terkubur di sejumlah lokasi terdampak tsunami 2004 lalu yang perlu diselamatkan karena dikhawatirkan akan punah atau tenggelam akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan perumahan. ANTARA FOTO/Ampelsa/YU

(Ampelsa/ANTARA FOTO)