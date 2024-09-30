Lombok Timur, NTB - Saat ajang balap internasional di Sirkuit Mandalika menjadi sorotan, banyak tokoh serta calon gubernur NTB hadir di sana.

Namun, Sitti Rohmi Djalilah memilih langkah yang berbeda. Di tengah kemeriahan Mandalika, Ummi Rohmi melakukan silaturahmi dengan warga di pedalaman NTB, tepatnya di Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur.

Meski tidak dapat hadir langsung di Mandalika, Ummi Rohmi tetap menyempatkan diri untuk menyaksikan balapan MotoGP bersama adiknya, Sitti Hidayati, melalui siaran langsung. Dalam komentarnya di media sosial, Rohmi mengungkapkan rasa syukur dan mengapresiasi kemeriahan acara tersebut. "Alhamdulillah, nonton MotoGP sama adek. Jadwal silaturrahmi hari ini cukup padat, sehingga tidak bisa nonton ke sirkuit. Keren sekali ya dari opening sampai akhir," tulisnya.

Rohmi tidak melupakan tanggung jawabnya untuk menyapa masyarakat di pelosok. Dalam kunjungannya ke daerah terpencil, ia mendengarkan keluhan serta aspirasi warga mengenai infrastruktur, air bersih, dan fasilitas kesehatan. Kehadirannya disambut hangat oleh warga yang merasa diperhatikan oleh calon gubernur tersebut. “Kami sangat terharu, Ibu Rohmi mau datang ke desa kami, di tengah kesibukan kampanye dan ajang besar seperti MotoGP di Mandalika,” ungkap Mulyatim, salah satu warga setempat.

Sementara itu, balapan di Mandalika berlangsung meriah dan sukses besar, membawa citra positif bagi NTB di mata dunia. Ummi Rohmi mengapresiasi hal ini, tetapi tetap menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh NTB, khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang membutuhkan perhatian lebih. Dengan langkah ini, Ummi Rohmi menunjukkan komitmennya untuk memberikan perhatian kepada masyarakat kecil, meskipun mendukung penuh kegiatan internasional seperti MotoGP.

Sehari sebelumnya, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif --yang juga Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo memberi pernyataan bahwa survei calon gubernur di NTB, termasuk Sitti Rohmi Djalilah menunjukkan hasil tertinggi. Dia juga memberikan masukan kepada calon gubernur NTB, termasuk para cakada di kabupaten/kota se-Provinsi NTB, untuk tetap menyapa dan berada di tengah masyarakat.

Hasil survei Poltracking yang beredar menempatkan pasangan Rohmi-Firin pada posisi tertinggi dengan persentase 33%.