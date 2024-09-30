...

Tradisi Pencucian Benda Pusaka Peninggalan Kerajaan Panjalu Prabu Sanghyang Borosngora

Adeng Bustomi/ANTARA FOTO, Jurnalis · Senin 30 September 2024 14:46 WIB
Kesepuhan membalut pedang atau benda pusaka menggunakan kain pada upacara Tradisi Adat Nyangku.
Kesepuhan menggendong benda pusaka pada upacara Tradisi Adat Nyangku.
Kesepuhan membalut pedang atau benda pusaka menggunakan kain pada upacara Tradisi Adat Nyangku di Lapang Borosngora, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (30/9/2024). Tradisi adat Nyangku atau pencucian benda pusaka peninggalan Kerajaan Panjalu Prabu Sanghyang Borosngora yang digelar setahun sekali pada hari Senin atau Kamis terakhir di bulan Islam "Maulud" itu selain untuk menjaga tradisi, juga guna mendongkrak kunjungan wisata religi serta membangkitkan perekonomian warga. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/Spt.

(Adeng Bustomi/ANTARA FOTO)

