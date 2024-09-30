Ki-Ka: dr. Lula Kamal sebagai moderator bersama Yasmine Wildblood seorang ibu sekaligus public figure, Ilzam Nuzulul Hakiki Co Founder Gaia Parenting, Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH Medical & Scientific Affairs Director Danone Indonesia dalam kegiatan Ideatalks Powered by Danone Indonesia di IdeaFest 2024 di Jakarta.

Nutrisi yang baik selama 1000 hari pertama kehidupan anak merupakan fondasi utama bagi tumbuh kembang optimal mereka. Periode ini, yang mencakup masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, adalah fase kritis di mana perkembangan otak dan fisik anak berlangsung dengan cepat. Nutrisi yang tidak memadai selama periode ini dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, termasuk stunting dan anemia, yang berdampak jangka panjang pada anak. Menurut Laporan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 21,5%, sementara prevalensi anemia pada remaja usia 15-24 tahun sebesar 15,5%, dan pada ibu hamil mencapai 27,7%.

Medical & Scientific Affairs Director Danone Indonesia, Dr. dr. Ray Wagiu Basrowi, MKK, FRSPH menyampaikan bahwa 1000 Hari Pertama Kehidupan sangat krusial dalam mencegah anemia dan stunting. "Satu dari tiga anak di Indonesia mengalami anemia dan stunting, yang dapat dicegah melalui pemenuhan nutrisi seimbang, termasuk zat besi dan vitamin C. Kekurangan zat besi, yang merupakan penyebab utama anemia, dapat memperburuk risiko stunting pada anak. Zat besi sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan sel, termasuk sel-sel otak yang mempengaruhi kognisi dan kemampuan belajar anak.

(Heru Haryono)