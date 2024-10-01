...

Puan Maharani Terpilih Kembali Menjadi Ketua DPR

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 01 Oktober 2024 22:01 WIB
Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029.
Ketua DPR RI periode 2024-2029 Puan Maharani (tengah) mengangkat palu sidang didampingi Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Adies Kadir (kedua kiri), Cucun Ahmad Syamsurijal (kiri) dan Saan Mustofa (kanan) saat Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024). Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR RI periode 2024-2029 serta menetapkan empat Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 yang ditetapkan lainnya adalah Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasco dari Fraksi Partai Gerindra, Saan Mustopa dari Fraksi Partai NasDem, dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari Fraksi PKB.

(Arif Julianto/okezone)

