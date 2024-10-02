...

Ekowisata Sungai Hitam Lestari Kutai Kertanegara

M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO, Jurnalis · Rabu 02 Oktober 2024 08:52 WIB
Sejumlah wisatawan mancanegara menyusuri sungai dengan kapal di kawasan ekowisata Sungai Hitam Lestari.
Sejumlah wisatawan mancanegara menyusuri sungai dengan kapal di kawasan ekowisata Sungai Hitam Lestari.
A A A

Foto udara sejumlah wisatawan mancanegara menyusuri sungai dengan kapal di kawasan ekowisata Sungai Hitam Lestari di Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (1/10/2024). Ekowisata yang dikelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menawarkan kegiatan utama berupa susur sungai sepanjang 2,5 kilometer untuk melihat secara langsung populasi satwa primata endemik asli Kalimantan, yakni sekitar 400 ekor Bekantan yang terancam punah menurut data dari Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wpa.

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Gubernur dan Wakil Gubernur Papua

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Presiden Prabowo Lantik Wakil Menteri, Kepala BP BUMN, dan Pejabat Kepresidenan

Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Kerawanan Radioaktif Cs-137

Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi Penanganan Kerawanan Radioaktif Cs-137

Imigrasi Tindak 196 WNA di Jabodetabek, Terbanyak dari Nigeria

Imigrasi Tindak 196 WNA di Jabodetabek, Terbanyak dari Nigeria

Warga Pulau Pari Gelar Aksi Damai Tolak Reklamasi dan Izin PKKPRL

Warga Pulau Pari Gelar Aksi Damai Tolak Reklamasi dan Izin PKKPRL

Ofero Indonesia Mantapkan Posisi Pemimpin Inovasi Kendaraan Listrik Lewat Ofero Ride Fest 2025

Ofero Indonesia Mantapkan Posisi Pemimpin Inovasi Kendaraan Listrik Lewat Ofero Ride Fest 2025

Ubah Sampah Plastik Jadi Solusi Ramah Lingkungan, UPH Hadirkan Inovasi Eco-Paving Block di Bencongan Indah

Ubah Sampah Plastik Jadi Solusi Ramah Lingkungan, UPH Hadirkan Inovasi Eco-Paving Block di Bencongan Indah

Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN DEFA Bahas Akselerasi Ekonomi Digital Kawasan

Pertemuan Komite Negosiasi ASEAN DEFA Bahas Akselerasi Ekonomi Digital Kawasan

Cari Berita Lain Di Sini