Foto udara sejumlah wisatawan mancanegara menyusuri sungai dengan kapal di kawasan ekowisata Sungai Hitam Lestari di Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Selasa (1/10/2024). Ekowisata yang dikelola Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menawarkan kegiatan utama berupa susur sungai sepanjang 2,5 kilometer untuk melihat secara langsung populasi satwa primata endemik asli Kalimantan, yakni sekitar 400 ekor Bekantan yang terancam punah menurut data dari Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wpa.

(M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO)