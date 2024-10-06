...

Debat Perdana, Pasangan Ridwan Kamil-Suswono Tawarkan Program Ini untuk Kemajuan Jakarta

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Minggu 06 Oktober 2024 22:59 WIB
Pasangan cagub-cawagub Ridwan Kamil-Suswono dalam debat perdana Pilkada Jakarta di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (6/10/2024). Debat perdana tersebut mengangkat tema penguatan SDM dan transformasi Jakarta menjadi Kota Global.

 

Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono (RIDO), berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan bagi kaum perempuan di Jakarta. Langkah ini diambil untuk mengatasi ketimpangan gender, terutama dalam hal partisipasi perempuan di dunia kerja.

 

“Kunci untuk mengurangi ketimpangan ini adalah pendidikan. Kami memiliki program sekolah gratis, tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga di sekolah swasta. Sekolah swasta yang terpilih insyaallah akan membantu meningkatkan partisipasi pendidikan kaum perempuan melalui program ini,” kata Ridwan Kamil.

 

Untuk memperkuat ekonomi kaum perempuan, Ridwan juga menawarkan Kredit Mesra yang diberikan tanpa bunga dan tanpa agunan. Untuk memperoleh kredit ini, perempuan hanya perlu mendaftar secara berkelompok, lima orang per kelompok. "Jika satu anggota bermasalah, yang lain bertanggung jawab. Program ini sudah saya jalankan di Jawa Barat,” ungkapnya.

 

Menurutnya, ketiga program ini diharapkan dapat meningkatkan indeks kualitas hidup perempuan, sehingga ketimpangan gender dapat diminimalkan. “Perempuan harus dilindungi dan diberikan kesempatan yang setara. Kesetaraan ini perlu dijamin oleh Gubernur dan pemimpin Jakarta,” tegasnya.

(Aldhi Chandra Setiawan)

