1 Dekade Partai Perindo Berkiprah dalam Politik Indonesia

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Selasa 08 Oktober 2024 21:25 WIB
DPP Partai Perindo menggelar acara tumpengan memperingati 1 dekade berkiprah dalam politik Indonesia.
Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (tengah) di dampingin Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo bersama jajaran pengurus partai perindo saat berfoto bersama usai menggelar acara  tumpengan 1 Dekade Partai Perindo di Kantor DPP Partai Perindo pada pukul 13.26 WIB, Selasa (8/10/2024). Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo menggelar acara tumpengan hari ini. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati satu dekade usia Partai Perindo berkiprah dalam politik Indonesia beberapa pengurus juga hadir seperti  Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah hingga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Michael Sianipar dan Bendahara Umum Partai Perindo Angkie Yudistia.

(Arif Julianto/okezone)

