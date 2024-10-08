Ketua Majelis Persatuan Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (tengah) di dampingin Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo bersama jajaran pengurus partai perindo saat berfoto bersama usai menggelar acara tumpengan 1 Dekade Partai Perindo di Kantor DPP Partai Perindo pada pukul 13.26 WIB, Selasa (8/10/2024). Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo menggelar acara tumpengan hari ini. Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati satu dekade usia Partai Perindo berkiprah dalam politik Indonesia beberapa pengurus juga hadir seperti Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah hingga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Michael Sianipar dan Bendahara Umum Partai Perindo Angkie Yudistia.

(Arif Julianto/okezone)