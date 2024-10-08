...

Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain

Dokumentasi PSSI, Jurnalis · Selasa 08 Oktober 2024 17:55 WIB
Para pemain Timnas Indonesia berlatih jelang lawan Bahrain.
Para pemain Timnas Indonesia berlatih di Bahrain, Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Bharain  dalam Kualifikasi Piala Dunia Round 3 Grup C, Pertandingan ini akan berlangsung di Bahrain National Stadium, Riffa pada Kamis 10 Oktober 2024.

 

Manajer Timnas Indonesia, Sumardji, membeberkan kondisi terkini jelang menghadapi Timnas Bahrain di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Segenap tim disebutnya cukup baik.

 

Skuad asuhan Shin Tae-yong kali ini akan diperkuat dua nama yang akhirnya bisa tampil untuk bermain dengan Timnas Indonesia, yakin Mees Hilgers (Twente) dan Eliano Reijnders (PEC Zwolle). Selain itu nama debutan yang juga masuk ke dalam skuad Garuda adalah Malik Risaldi (Persebaya Surabaya).

 

Laga Bahrain melawan Timnas Indonesia sendiri dapat disaksikan melalui live streaming di RCTI+ pada Kamis, 10 Oktober LIVE mulai 21.15 WIB. Simak jadwal dan link live streamingnya. Dapatkan update tentang pertandingan Timnas Indonesia dan pertandingan olahraga lainnya di RCTI+ SuperApp.

 

Aplikasi RCTI+ merupakan superapps yang menghadirkan ribuan hiburan dalam satu genggaman. RCTI+ SuperApp menyajikan program acara terbaik berkolaborasi dengan RCTI, MNCTV, GTV, iNews.

 

Selain nonton, di RCTI+ SuperApp ada fitur berita yang update setiap waktu, fitur musik hingga fitur untuk mendengarkan podcast, ada juga fitur HOT+ yang mewujudkan mimpi menjadi konten kreator. RCTI+ Satu Aplikasi Semua Hiburan.

(Dokumentasi PSSI)

