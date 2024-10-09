Suasana pemandangan alam di Telaga Menjer, Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (6/10/2024). Telaga Menjer disebut-sebut sebagai danau terluas di kaki Dieng dengan kedalaman mencapai 45 meter. Selain sebagai tempat wisata, telaga juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air.

Telaga Menjer merupakan telaga yang terbentuk secara alami dan masih berada di kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng. Telaga ini memiliki luas mencapai 70 hektare dengan kedalaman 45 meter dan terletak di ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut.

Selain itu, tempat wisata yang terletak di dataran tinggi ini membuat suasananya sangat sejuk dan asri cocok untuk mengabadikan foto-foto instagramable berlatar panorama bentang Gunung Sindoro. Sejuknya udara di Telaga Menjer juga membuat banyak orang betah berlama-lama, termasuk saat melakukan kegiatan outbound. Selain itu, pengunjung juga bisa menyewa perahu untuk menikmati keindahan alam Telaga Menjer dari dekat.

FOTO: Ahmad Antoni

(Ahmad Antoni)