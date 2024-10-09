...

Potret Keindahan Alam Telaga Menjer Kabupaten Wonosobo

Ahmad Antoni, Jurnalis · Rabu 09 Oktober 2024 16:04 WIB
Suasana pemandangan alam di Telaga Menjer, Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo.
Suasana pemandangan alam di Telaga Menjer, Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo.
Suasana pemandangan alam di Telaga Menjer, Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo.
Suasana pemandangan alam di Telaga Menjer, Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo.
Suasana pemandangan alam di Telaga Menjer, Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo.
A A A

Suasana pemandangan alam di Telaga Menjer, Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Minggu (6/10/2024). Telaga Menjer disebut-sebut sebagai danau terluas di kaki Dieng dengan kedalaman mencapai 45 meter. Selain sebagai tempat wisata, telaga juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air.

Telaga Menjer merupakan telaga yang terbentuk secara alami dan masih berada di kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng. Telaga ini memiliki luas mencapai 70 hektare dengan kedalaman 45 meter dan terletak di ketinggian 1300 meter di atas permukaan laut.

Selain itu, tempat wisata yang terletak di dataran tinggi ini membuat suasananya sangat sejuk dan asri cocok untuk mengabadikan foto-foto instagramable berlatar panorama bentang Gunung Sindoro. Sejuknya udara di Telaga Menjer juga membuat banyak orang betah berlama-lama, termasuk saat melakukan kegiatan outbound. Selain itu, pengunjung juga bisa menyewa perahu untuk menikmati keindahan alam Telaga Menjer dari dekat.

FOTO: Ahmad Antoni

(Ahmad Antoni)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Ragunan Buka Wisata Malam, Warga Jakarta Antusias Menyambut

Ragunan Buka Wisata Malam, Warga Jakarta Antusias Menyambut

Panitia Umumkan Persiapan Perayaan HUT Ke-61 Partai Golkar

Panitia Umumkan Persiapan Perayaan HUT Ke-61 Partai Golkar

Formas Gelar Doa Lintas Agama untuk Persatuan Bangsa

Formas Gelar Doa Lintas Agama untuk Persatuan Bangsa

Ratusan Ribu Umat Hadiri Tabligh Akbar dan Doa untuk Indonesia di Monas

Ratusan Ribu Umat Hadiri Tabligh Akbar dan Doa untuk Indonesia di Monas

Transportasi Cerdas dan Terjangkau untuk Mobilitas Masyarakat Modern

Transportasi Cerdas dan Terjangkau untuk Mobilitas Masyarakat Modern

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Pemerintah Luncurkan BLT Kesejahteraan dan Program Magang untuk Lulusan Baru

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Revitalisasi Stasiun Tanah Abang Rampung, Tingkatkan Kenyamanan dan Efisiensi Penumpang

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Pemprov DKI Lakukan Pemeliharaan JPO Pasar Kenari untuk Tingkatkan Kenyamanan Warga

Cari Berita Lain Di Sini