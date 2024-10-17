Seorang wartawan mengabadikan asap vulkanis yang keluar dari kawah Gunung Semeru di Desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (17/10/2024). Bedasarkan data Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada periode pengamatan Rabu (16/10) pukul 00:00-24:00 WIB Gunung Semeru mengalami aktivitas vulkanik 16 kali letusan teramati dengan tinggi asap 300-800 meter berwarna putih kelabu, satu kali guguran teramati dengan jarak luncur 1500 meter ke arah Besuk Kobokan, 55 kali gempa letusan atau erupsi amplitudo 10-22 mm selama 50-177 detik, dan 13 kali gempa guguran amplitudo 3-12 mm selama 45-136 detik. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/tom.

(Irfan Sumanjaya/ANTARA FOTO)