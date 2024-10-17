...

Mengabadikan Aktivitas Vulkanis Gunung Semeru

Irfan Sumanjaya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 17 Oktober 2024 12:33 WIB
Foto udara asap vulkanis keluar dari kawah Gunung Semeru di Desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur.
Seorang wartawan mengabadikan asap vulkanis yang keluar dari kawah Gunung Semeru.
Seorang wartawan mengabadikan asap vulkanis yang keluar dari kawah Gunung Semeru di Desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur, Kamis (17/10/2024). Bedasarkan data Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada periode pengamatan Rabu (16/10) pukul 00:00-24:00 WIB Gunung Semeru mengalami aktivitas vulkanik 16 kali letusan teramati dengan tinggi asap 300-800 meter berwarna putih kelabu, satu kali guguran teramati dengan jarak luncur 1500 meter ke arah Besuk Kobokan, 55 kali gempa letusan atau erupsi amplitudo 10-22 mm selama 50-177 detik, dan 13 kali gempa guguran amplitudo 3-12 mm selama 45-136 detik. ANTARA FOTO/Irfan Sumanjaya/tom.

(Irfan Sumanjaya/ANTARA FOTO)

