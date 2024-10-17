Calon Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra (ketiga kanan) berfoto bersama Ketua DPR Puan Maharani (ketiga kiri), Wakil Ketua DPR Saan Mustopa (kiri), Adies Kadir (kedua kiri), Sufmi Dasco Ahmad (kedua kanan), Cucun Ahmad Syamsurijal (kanan) usai mengikuti Rapat Paripurna Ke-4 DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2024). DPR menyetujui Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra sebagai Kepala BIN menggantikan Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan sebagaimana diusulkan Presiden Joko Widodo kepada DPR RI.

(Arif Julianto/okezone)