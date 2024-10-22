Menteri UMKM Maman Abdurrahman (kedua kiri), Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati (kanan), dan Sekretaris Perusahaan Pertamina Brahmantya Satyamurti Poerwadi (kedua kanan) berbincang dengan pemilik usaha Atap Konjo Yuyun (kiri) saat melihat produk tas yang dijajakan dalam Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024 di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Kegiatan yang berlangsung hingga 27 Oktober 2024 bertemakan Lokal jadi Vokal tersebut diikuti 43 UMKM binaan Pertamina yang berpartisipasi secara online maupun offline. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/nym.

(Aprillio Akbar/ANTARA FOTO)