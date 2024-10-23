...

Wapres Gibran Tinjau Program Makan Gizi Gratis di SMPN 270 Kelapa Gading

Aldhi Chandra Setiawan, Jurnalis · Rabu 23 Oktober 2024 12:33 WIB
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau uji coba program makan bergizi gratis di SMPN 270, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (23/10/2024). Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka didampingi Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi meninjau uji coba program makan bergizi gratis di SMPN 270 Kelapa Gading.
 
Dalam uji coba tersebut menu makanan yang disediakan yakni nasi dengan lauk Ayam Teriyaki, Sayur, Tahu Goreng dan Buah Jeruk dengan harga per porsi Rp23.000. Selain itu diberikan juga susu serta buku tulis.
 

(Aldhi Chandra Setiawan)

