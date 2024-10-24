...

Pelepasliaran Kukang Jawa ke Habitat Asalnya

Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO, Jurnalis · Kamis 24 Oktober 2024 07:54 WIB
Primata Kukang Jawa Nycticebus Javanicus berada di atas pohon saat habituasi pelepasliaran kembali ke habitatnya.
Primata Kukang Jawa Nycticebus Javanicus berada di atas pohon saat habituasi pelepasliaran kembali ke habitatnya.
A A A

Primata Kukang Jawa (Nycticebus Javanicus) berada di atas pohon saat habituasi pelepasliaran kembali ke habitatnya di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (23/10/2024). Sebanyak 10 ekor Kukang Jawa dengan jenis kelamin tiga jantan dan tujuh betina hasil serahan masyarakat ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat dan dititip rawatkan di Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI) dilepasliarkan ke habitat asalnya untuk menjaga populasi primata tersebut sebagai satwa endemik. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww.

(Yulius Satria Wijaya/ANTARA FOTO)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Macet Horor di Simpang Mampang - Tendean: Mobil dan Motor Terjebak Genangan Air

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Potret Kemacetan Lalu Lintas Usai Hujan Deras Guyur Jakarta

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Banjir Lumpuhkan Jalan Tendean, Warga Rela Basah Kuyup Dorong Kendaraan

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Kreator Lokal Bersinergi Bantu UMKM Perluas Pasar Digital

Digitalisasi dan Efisiensi Dongkrak Laba bank bjb ke Rp1,37 Triliun

Digitalisasi dan Efisiensi Dongkrak Laba bank bjb ke Rp1,37 Triliun

Jika Dulu Pemuda Bersumpah untuk Bersatu, Kini Pemuda PNM Bersumpah untuk Memberdayakan

Jika Dulu Pemuda Bersumpah untuk Bersatu, Kini Pemuda PNM Bersumpah untuk Memberdayakan

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Panja DPR dan Pemerintah Sepakati Biaya Haji 2026 Sebesar Rp87,4 Juta

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Kongres III PROJO Digelar 1 - 2 November, Hadirkan Jokowi, Prabowo, dan Gibran

Cari Berita Lain Di Sini