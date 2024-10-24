Timnas Indonesia U-17 menang atas Kuwait U-17 dengan skor 1-0 dalam matchday pertama Grup G di Stadion Mishref, Kuwait, Rabu (23/10/2024) malam WIB, gol dicetak oleh Matthew Baker pada menit ketujuh.

Jika Timnas Indonesia U-17 ingin lolos ke Piala Asia 2025 harus menyapu bersih dua laga sisa kontra Kepulauan Mariana Utara U-17 pada Jumat, 25 Oktober 2024 pukul 21.30 WIB serta Australia U-17 (Minggu, 27 Oktober 2024 pukul 21.30 WIB) dengan kemenangan.

Sesuai regulasi hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia U-17 2025. Bagaimana jika di dua laga ke depan Timnas Indonesia U-17 hanya mendapatkan empat angka, yakni menang atas Kepulauan Mariana Utara dan imbang kontra Australia?

Jika kondisi ini terjadi, Timnas Indonesia U-17 masih tetap bisa lolos lewat jalur juara grup. Timnas Indonesia U-17 tinggal besar-besaran selisih gol untuk memuncaki klasemen Grup G.

Jika pun finis runner-up, Timnas Indonesia U-17 masih bisa mengintip peluang lolos lewat jalur runner-up terbaik. Sejadar diketahui, ada lima runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke Piala Asia U-17 2025.

Terkhusus Grup D, E. F, G, I dan J yang berisikan empat tim, hasil melawan tim juru kunci tidak masuk hitungan dalam penentuan klasemen runner-up terbaik. Berhubung Kepulauan Mariana Utara hampir pasti menjadi juru kunci Grup G, Timnas Indonesia U-17 hanya menghitung hasil melawan Australia dan Kuwait jika nantinya finis sebagai runner-up grup.

(Dokumentasi PSSI)