VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso (kiri) bersama Manager SMEPP PT Pertamina Dewi Sri Utami (kanan), penulis Mauluddin Anwar (kedua kanan), pelaku UMKM Ni Made Pipin Fitria (ketiga kiri), dan Mia Sumami (kedua kiri) meresmikan peluncuran buku SME 1000 saat penutupan Pertamina SMEXPO 2024 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Minggu (27/10/2024). PT Pertamina merilis buku yang mengulas 1000 UMKM binaannya serta memberikan penghargaan kepada pelaku UMKM binaan yang mendapatkan tiga kategori penjualan tertinggi saat SMEXPO 2024. ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom.

