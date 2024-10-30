Dangdut merupakan genre musik yang penuh warna dan dinamis, memadukan berbagai elemen musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik modern. Dengan irama gendang yang khas, dangdut dikenal sebagai musik yang merakyat, menembus segala lapisan sosial dan budaya, mencerminkan kebanggaan akan kekayaan warisan budaya Indonesia yang beragam. Kekayaan tradisi musik Indonesia ini diangkat ke atas panggung pementasan bertajuk Musikal Dangdut: Kukejar Kau Sayang yang dipersembahkan indonesiakaya.com berkolaborasi dengan Aulion, sosok kreatif di dunia digital. Pertunjukan yang akan ditampilkan pada 29 November hingga 1 Desember 2024 mendatang di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki ini akan menampilkan dangdut dengan cara yang berbeda, menggabungkan unsur tradisional dengan inovasi modern, menjadikannya sajian yang unik dan penuh inspirasi.

“Dangdut merupakan salah satu ekspresi budaya yang dekat di hati masyarakat Indonesia dan sebagai bagian dari kekayaan budaya yang tak terpisahkan dari musik Indonesia. Melalui pertunjukan panggung Musikal Dangdut: Kukejar Kau Sayang, kami ingin menghidupkan musik dangdut dengan sentuhan kreatif sehingga tetap relevan dan dinikmati oleh berbagai generasi dan menunjukkan bahwa dangdut bisa diinterpretasikan dengan cara yang baru tanpa kehilangan akar tradisionalnya. Semoga pertunjukan ini dapat menjadi hiburan yang mengedukasi, mencerminkan semangat kebersamaan dan kebanggan budaya, serta menginspirasi bahwa seni pertunjukan bisa berangkat dari hal-hal di sekitar kita yang mungkin terasa sederhana namun dikemas secara menarik agar bisa memberikan pengalaman baru di dunia panggung pertunjukan,” ungkap Billy Gamaliel, Program Manager indonesiakaya.com.

Aulion, selaku Kreator dan Sutradara Musikal Dangdut: Kukejar Kau Sayang menambahkan, “Musikal ini bertujuan untuk merayakan dan memperkenalkan dangdut sebagai genre musik yang kaya dan beragam untuk mencerminkan semangat dan budaya Indonesia. Selama proses pembuatan, saya mempelajari esensi dangdut dan bagaimana musik ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggabungan genre dangdut tradisional & modern, karakter yang unik, serta set yang akan berubah-ubah untuk mencerminkan perjalanan karakter utama, akan terdapat elemen-elemen budaya lokal yang kaya warna karena, Dangdut itu colourful. Dengan dukungan dari seluruh tim kreatif, kami yakin musikal ini akan menjadi salah satu produksi yang berkesan dan dicintai oleh penonton dari berbagai kalangan.”

(Heru Haryono)