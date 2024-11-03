...

Sapa Warga Rusun Cilincing, Relawan Kerja RIDO Kenalkan Program Sembako Murah

MPI, Jurnalis · Minggu 03 November 2024 20:36 WIB
Relawan Kerja RK Ecosystem meneruskan penyisiran ke RT RW di berbagai titik di Jakarta, Sabtu 1 11 2024 .
Relawan Kerja RK Ecosystem meneruskan penyisiran ke RT RW di berbagai titik di Jakarta, Sabtu 1 11 2024 .
Relawan Kerja RK Ecosystem meneruskan penyisiran ke RT RW di berbagai titik di Jakarta, Sabtu 1 11 2024 .
Relawan Kerja RK Ecosystem meneruskan penyisiran ke RT RW di berbagai titik di Jakarta, Sabtu 1 11 2024 .
A A A
JAKARTA – Relawan Kerja (RK) Ecosystem meneruskan penyisiran ke RT/RW di berbagai titik di Jakarta, Sabtu (1/11/2024). Kali ini tim RK First Voters mengunjungi Cilincing, Jakarta Utara, pada pelaksanaan "Komitmen RIDO Hadirkan Sembako Murah (SEMUR) untuk Masyarakat Jakarta". Kegiatan ini mengusung format interaktif yang diistilahkan oleh tim RK sebagai "Curhat1n Jakarta". 
 
Acara ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari RK Ecosystem, tokoh masyarakat, Ketua RW 010  Fahrulrozi, Sekretaris RW 010, Jumadi Elel, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 010, M. Saumul Hidayat, dan warga setempat. 
 
Pada tempat terpisah, Dewan Pembina RK Ecosystem, Arief Rosyid Hasan, menyampaikan kepada warga bahwa program sembako murah menjadi salah satu agenda utama pasangan RIDO. “Program SEMUR atau Sembako Murah ini adalah bentuk nyata dari komitmen Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono dalam memastikan setiap keluarga di Jakarta dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau,” ungkap Arief yang juga merupakan Komandan TKN Fanta.

(MPI)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Berita Terkait

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Indonesia Takluk Tipis dari Irak di Kualifikasi Piala Dunia Amputasi 2026

Konferensi Pers Perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap Arah Pembenahan Institusi

Konferensi Pers Perdana Komisi Percepatan Reformasi Polri Ungkap Arah Pembenahan Institusi

Suasana SMAN 72 Jakarta Pascainsiden Ledakan, Pembelajaran Beralih ke PJJ

Suasana SMAN 72 Jakarta Pascainsiden Ledakan, Pembelajaran Beralih ke PJJ

Tim Psikologi Kepolisian Datangi SMAN 72 Jakarta Bantu Pemulihan Pascainsiden Ledakan

Tim Psikologi Kepolisian Datangi SMAN 72 Jakarta Bantu Pemulihan Pascainsiden Ledakan

Momen Ngopi Santai Presiden Timor Leste Ramos - Horta di Jaksel Bahas Kerja Sama Kreatif

Momen Ngopi Santai Presiden Timor Leste Ramos - Horta di Jaksel Bahas Kerja Sama Kreatif

Mensos Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 dan Pastikan Dukungan Pemulihan

Mensos Tinjau Korban Ledakan SMAN 72 dan Pastikan Dukungan Pemulihan

PKS Mantapkan Strategi Politik Lewat Rakernas 2025 di Jakarta

PKS Mantapkan Strategi Politik Lewat Rakernas 2025 di Jakarta

Menyongsong Ikon Baru Tangerang, Pembangunan Jembatan Utama Asthara Resmi Dimulai

Menyongsong Ikon Baru Tangerang, Pembangunan Jembatan Utama Asthara Resmi Dimulai

Cari Berita Lain Di Sini