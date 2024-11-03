JAKARTA – Relawan Kerja (RK) Ecosystem meneruskan penyisiran ke RT/RW di berbagai titik di Jakarta, Sabtu (1/11/2024). Kali ini tim RK First Voters mengunjungi Cilincing, Jakarta Utara, pada pelaksanaan "Komitmen RIDO Hadirkan Sembako Murah (SEMUR) untuk Masyarakat Jakarta". Kegiatan ini mengusung format interaktif yang diistilahkan oleh tim RK sebagai "Curhat1n Jakarta".

Acara ini dihadiri oleh berbagai perwakilan dari RK Ecosystem, tokoh masyarakat, Ketua RW 010 Fahrulrozi, Sekretaris RW 010, Jumadi Elel, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 010, M. Saumul Hidayat, dan warga setempat.

Pada tempat terpisah, Dewan Pembina RK Ecosystem, Arief Rosyid Hasan, menyampaikan kepada warga bahwa program sembako murah menjadi salah satu agenda utama pasangan RIDO. “Program SEMUR atau Sembako Murah ini adalah bentuk nyata dari komitmen Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono dalam memastikan setiap keluarga di Jakarta dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau,” ungkap Arief yang juga merupakan Komandan TKN Fanta.

(MPI)